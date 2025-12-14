La missione invernale del Napoli è restare in alta quota in A, giocarsi la Supercoppa e conquistare i playoff di Champions

La Gazzetta sottolinea che il Napoli di Conte devo passare “a’ nuttata” dopo gli stop di De Bruyne, Anguissa, Lobotka e Gilmour. Ha un progetto complicato, ma se si rifacesse vivo almeno un top sarebbe alla portata degli azzurri.

La Gazzetta approfondisce il tema delle big impegnate in questa domenica di serie A. Scenderà in campo il Napoli contro l’Udinese:

“L’altra leader di classifica ha l’onore e l’onere di dividersi tra Italia, Europa, più l’Arabia. Il Napoli a Udine cerca la quarta vittoria di fila in Serie A, in teoria Conte non si dovrebbe lamentare, nel frattempo continua a mettere pezze qua e là, tanto che dopo il ko in Champions ammette che c’è un po’ di stanchezza. E riaffiora quando meno te l’aspetti quel retaggio in trasferta: in Europa quest’anno non è stato raccolto nemmeno un punto in tre gare, cinque dei sette ko in totale del Napoli di Antonio sono arrivati lontano dal Maradona. A differenza di Allegri, Conte può schierare un nove vero, Hojlund, in attesa del rientro di Lukaku ancora ai box. È un periodo delicato per i campioni d’Italia: devono passare “a’ nuttata” dopo gli stop di De Bruyne, Anguissa, Lobotka e Gilmour. Il cimento invernale sarà restare in alta quota in A, giocarsi la Supercoppa e dare il tutto per tutto negli ultimi due turni del maxi-girone di Champions League, a caccia dei playoff. Il progetto è complicato, ma se si rifacesse vivo almeno un top sarebbe alla portata degli azzurri.”

Ma anche la Juventus

“I bianconeri, dopo la sconfitta di Napoli, hanno preso una boccata d’ossigeno con la prima vittoria in casa in Champions. Tanta fatica, tre punti: va bene lo stesso. Il Bologna non è il Pafos, ha due lunghezze di vantaggio, è detentore della Coppa Italia e da tre anni va classificato in fascia superiore. Se la Juve vorrà evitare di perdere di vista il treno per l’Europa, dovrà fornire prestazioni migliori. Il club più scudettato mantiene un forte appeal, come dimostra l’offerta di Tether, che da azionista di minoranza punta alla scalata totale. Elkann respinge l’assalto del gigante delle criptovalute, che ora comprerebbe una cripto-squadra: di tanto in tanto il collettivo di Spalletti lascia intravedere le proprie potenzialità, però resta spesso sul virtuale. Luciano in A va alla media di 1,6 punti a giornata, otto in cinque gare. La tanto agognata Signora in cuor suo ritiene di valeremolto di più: le servirà un rialzo anche sul campo”.