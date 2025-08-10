Musah, il Napoli non ha fatto offerte. Se un altro club offre 30 milioni, se lo prende (Pedullà)

Il Napoli è tra le squadre interessate al centrocampista del Milan Yunus Musah, ma per il momento non ha ancora fatto offerte. C’è anche il Nottingham Forest che vorrebbe accaparrarsi il giocatore e portarlo in Premier League.

Il Napoli non ha ancora fatto offerte per Musah

Come riportato dal giornalista Alfredo Pedullà su X:

Musah: il Napoli ha riflettuto, ma non ha ancora fatto offerte. Conosce la valutazione, deve sciogliere riserve tattiche sul ruolo che Conte vuole coprire. E sulle caratteristiche intende essere sicuro. Se qualcuno (Nottingham in testa) arriva a 30 milioni in questa fase di mercato può avere strada libera.

Scrive la Gazzetta:

Fabio Miretti o Yunus Musah, questo è il dilemma. Già, perché nelle ultime ore il Napoli è tornato alla carica per il centrocampista del Milan con un’offerta ufficiale da 22 milioni più bonus. Così, all’improvviso, dopo essere stato vicino a Yunus a giugno e poi averlo abbandonato, dirottando soldi e interesse verso altri lidi. La rivoluzione è andata avanti spedita, poi si è tornati al punto di partenza: serve un sesto centrocampista, qualcuno con caratteristiche differenti, che completi la rosa della mediana e dia a Conte una soluzione in più a livello tattico, non solo numerico.