Elmas, il Napoli sogna il ritorno ma spunta il West Ham oltre al Torino (Tmw)

Napoli e Torino seguono la situazione, mentre il West Ham ha manifestato interesse concreto. Il macedone, legato al Lipsia fino al 2028, ha già respinto un’offerta del Besiktas e guarda a Serie A o Premier League.

Il futuro di Eljif Elmas potrebbe presto riaprirsi verso la Serie A o la Premier League. Secondo quanto riferito dalla fonte Marco Conterio e riportato da Alessio Del Lungo su Tuttomercatoweb, sul centrocampista del Lipsia c’è grande movimento: il Napoli e il Torino restano vigili, mentre il West Ham ha manifestato un interesse concreto. Il giocatore, legato al club tedesco fino al 2028, non ha intenzione di trasferirsi in Turchia nonostante la proposta del Besiktas.

«Serie A o Premier League»:

Alessio Del Lungo scrive: «C’è la fila per Eljif Elmas. Non solo il Napoli, che pensa al grande ritorno, o il Torino, che lo rivorrebbe per la trequarti. Secondo quanto raccolto da Tmw, c’è stato un sondaggio importante da parte del West Ham per il giocatore che può lasciare il Lipsia nei prossimi giorni davanti a un’offerta congrua. È il primo nome sul taccuino degli Hammers: ha detto no a un’offerta del Besiktas da 5 milioni di euro all’anno, vuole Serie A o Premier League».

Elmas, i numeri della sua carriera:

Tuttomercatoweb prosegue su Elmas: «Il classe ’99 ha un contratto valido fino al 30 giugno 2028 con i tedeschi, dunque per altri 3 anni e vanta 189 presenze e 19 gol con il Napoli, 47 gettoni e 4 reti con il Fenerbahce, 46 apparizioni e 8 centri con il Rabotnicki, 22 incontri con il Lipsia e 13 partite e 4 gol con il Torino. Con la Macedonia del Nord invece è sceso in campo 69 volte, segnando 13 reti. Nel suo palmares ci sono una Serie A e una Coppa Italia. Da menzionare anche le varie gare giocate con le nazionali giovanili: 9, con un gol all’attivo con l’Under 21, 2 con l’Under 20, 9 con l’Under 19, con cui ha siglato 2 reti, 3 con l’Under 18, 2 con l’Under 17 e una con l’Under 16».