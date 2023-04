L’Inter pensa a Conceiçao per il post Inzaghi: avviati i primi contatti esplorativi (Gazzetta)

Il tecnico sbarcherebbe volentieri in nerazzurro, ma ci sono due nodi: la clausola e l’incertezza sulla Champions del prossimo anno per l’Inter

L’Inter ha contattato Sergio Conceiçao per il post Inzaghi. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. Il club nerazzurro ha avviato un primo approccio esplorativo con l’allenatore del Porto. Ma c’è un ostacolo: la clausola.

La Gazzetta dello Sport scrive:

“L’Inter ha avuto modo di vederlo nuovamente all’opera di recente, da rivale. E ha visto come una squadra inferiore tecnicamente, è scesa in campo con un’anima e una consapevolezza da big del calcio europeo. Figlia della storia del club, certo, ma anche – se non soprattutto – della leadership del suo allenatore: Conceiçao al Porto è considerato un’istituzione e ha ancora un anno di contratto. In città è amatissimo e per i tifosi è il vero intoccabile”.

Non sarà facile strappare Conceiçao al Porto, anche se il tecnico non disdegnerebbe lo sbarco all’Inter. Di fatto, ci sono già stati dei contatti. Ma ci sono due nodi: la clausola e il fatto che non è certo che l’Inter, l’anno prossimo, giocherà la Champions.

“Un primo contatto c’è stato, esplorativo. Poi si vedrà. Certo, fare o meno la Champions fa tutta la differenza del mondo e potrebbe essere la variabile più importante, mentre a oggi il vero scoglio per l’Inter sembra essere la clausola rescissoria. Anche perché trattare col Portoè tutt’altro che una passeggiata e in viale della Liberazione lo sanno bene. Però è nota a tutti anche la voglia di Sergio di tornare un giorno in Italia da allenatore, di confrontarsi col campionato che loha visto esplodere quando era calciatore”.

La rosea ricorda che due estati fa Conceiçao fu “bruciato” sul rettilineo finale da Simone Inzaghi. Lo scorso anno ha vinto il suo terzo campionato col Porto, quest’anno, invece, ha avuto delle difficoltà. Sul taccuino della dirigenza dell’Inter non c’è solo il nome di Conceiçao, comunque.

“All’Inter piace, ma non è chiaramente l’unico nome sulla lista di Marotta e Ausilio. Il sogno di un ritorno di Antonio Conte resta sempre vivo, anche se – almeno a oggi – sempre di sogno si tratta. Poi ci sono le candidature forti di due giovani in grande ascesa, come Roberto De Zerbi e l’ex Thiago Motta, uno degli uomini del Triplete del 2010, già amatissimo dal popolo nerazzurro”.

