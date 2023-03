Il Napoli può superare il primato del Grande Torino: in 75 anni nessuno ci è mai riuscito (La Stampa)

All’orizzonte un record storico: mai una squadra di Serie A ha festeggiato con 6 giornate d’anticipo. Un risultato finora soltanto eguagliato

Su La Stampa, Antonio Barillà scrive del Napoli di Luciano Spalletti. Continuando di questo passo, il Napoli potrebbe essere la prima squadra nella storia del calcio italiano a superare il primato stabilito dal Grande Torino, che in 75 anni è stato soltanto eguagliato. Barillà definisce il Napoli la “freccia azzurra”. “Napoli corre veloce”, scrive, e vede all’orizzonte “uno scudetto meritatissimo”.

La data ufficiale per la matematica potrebbe essere il 29 aprile, contro la Salernitana. Barillà scrive:

“Dovesse accadere, mancherebbero ancora sei turni alla fine, il che significherebbe fissare un primato nuovo strappandone uno che resiste da 75 anni e che è stato al massimo eguagliato, per altro in appena tre occasioni. Fu il Grande Torino a stabilirlo nel campionato 1947-’48, imponendosi in casa Lazio con una clamorosa rimonta (da 0-3 a 4-3) che lo mise al sicuro da qualsiasi sorpresa. Alla fine i granata chiusero con 16 punti di vantaggio su Juventus, Triestina e Milan e tramandarono numeri da guinness: 125 gol segnati in 40 partite (25 di Gabetto e 23 di Mazzola), 33 subiti (miglior difesa), la vittoria per 10-0 sull’Alessandria che rimane la più ampia della Serie A a girone unico. Nessuno è mai andato oltre: si sono allineate la Fiorentina di Fulvio Bernardini nel 1955-1956, l’Inter di Roberto Mancini nel 2006-2007 e la Juventus di Massimiliano Allegri nel 2018-2019. Alla Juve di Antonio Conte, quella del 2013-2014, il Napoli potrebbe sfilare invece il record dei 102 punti”.

Barillà continua:

“Il prestigio del terzo titolo della storia non sarebbe graffiato da un vantaggio striminzito, un cortomuso per citare il rivale Allegri. Vero, ma stavolta non si tratterebbe solo di asciutta statistica: il tempo trascorso dall’impresa del Grande Torino racconta quanto sia difficile tenere un passo tanto veloce in campionato e riuscirci confermerebbe lo strapotere assoluto del Napoli, un dominio netto urlato dai numeri poiché ai 71 punti e al +19 sulla Lazio vanno aggiunti i 64 gol segnati e i 16 subiti, miglior attacco e migliore difesa della A. Il 6 delle giornate d’anticipo renderebbe l’idea ancora di più”.

