Conte sulla panchina dell’Inter? E con quali soldi? (Il Giornale)

Il club gli ha pagato 7 milioni per consentirgli di andar via sbattendo la porta. Non c’è logica all’ipotesi e nemmeno fattibilità

Antonio Conte è stato esonerato dal Tottenham e il suo fantasma è tornato ad aleggiare sulle panchine di Serie A. In molti lo accostano a quella dell’Inter, dove Simone Inzaghi sembra in bilico e comunque lo sarà se non raggiungerà almeno il traguardo Champions per la prossima stagione. Ma con quali soldi potrebbe permettersi Conte il club nerazzurro? Se lo chiede Gianni Visnadi su Il Giornale. Una prospettiva piuttosto avveniristica. A meno che Conte non si ritenga pagato con la buonuscita che pretese dal club nerazzurro quando lasciò l’incarico dopo lo scudetto vinto due anni fa.

Il Giornale scrive:

“Ad aprile ci sarà da divertirsi. Noi che guardiamo, almeno. Un mese che darà verdetti e non farà prigionieri. Un mese per battere anche i fantasmi. Come quello di Conte, tornato ad aleggiare sulle panchine di Serie A, come se fosse possibile che l’Inter, per esempio, dopo avergli pagato 7 milioni per consentirgli di andare via e sbattere la porta, lo richiamasse per metterlo al posto di Simone Inzaghi. Con che logica? E con quali soldi? A meno che Conte non si ritenga pagato con quella buonuscita e torni gratis e senza pretese di avere una squadra più forte di quella

che ha lasciato 2 anni fa, ché non l’avrebbe”.

