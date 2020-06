Gli azzurri in campo martedì alle ore 19:30: il programma delle partite e le piattaforme che le trasmetteranno

La sfida tra Hellas Verona e Napoli valida per la 27^ giornata di Serie A è una delle tre partite che saranno trasmesse in diretta su DAZN: il fischio d’inizio è fissato per martedì alle ore 19:30. Di seguito la programmazione del prossimo turno.

Lunedì 22

19:30 Lecce-Milan SKY

19:30 Fiorentina-Brescia SKY

21:45 Bologna-Juventus SKY

Martedì 23

19:30 Verona-Napoli DAZN

19:30 Spal-Cagliari SKY

21:45 Genoa-Parma DAZN

21:45 Torino-Udinese SKY

Mercoledì 24

19:30 Inter-Sassuolo DAZN

21:45 Roma-Sampdoria SKY

21:45 Atalanta-Lazio SKY