Colpaccio Napoli Basket: arriva Jahmi’us Ramsey, il miglior marcatore della scorsa stagione

Per la stagione 2026-2027 il Napoli Basketball si assicura le prestazioni dell’atleta Jahmi’us Ramsey, guardia di 191 centimetri nata ad Arlington, in Texas, classe 2001.

Il cestista arriva dopo un’annata da protagonista, la sua prima in Europa, disputata in Serie A con la Pallacanestro Trieste: stagione in cui si è laureato miglior realizzatore del campionato con 19.3 punti di media e ha conquistato l’accesso ai playoff. Sempre con la società triestina ha fatto il suo esordio in Champions League realizzando 17.9 punti e 2.8 rimbalzi a partita, prestazioni che gli sono valse una nuova convocazione nella selezione statunitense per la FIBA Americup, chiusa a 10 punti a gara.

Prodotto dell’Università di Texas Tech, con cui nel 2019-2020 ha giocato una stagione NCAA da 15 punti e 6 rimbalzi per gara, Ramsey è stato selezionato al draft 2020 con la 43esima scelta assoluta dai Sacramento Kings, realizzando 3.5 punti e 0.9 rimbalzi in 15 presenze durante la sua prima annata in NBA. Successivamente il suo percorso è proseguito in G-League nel 2021-2022 tra Aqua Caliente Clippers e Stockton Kings a fronte di 17.6 punti, 3 rimbalzi e 2.5 assist medi, ottime prestazioni che gli hanno permesso di tornare in NBA sempre a Sacramento. Nel 2022-2023 ha disputato un’ottima annata di G-League con gli Oklahoma City Blue da 21.3 punti e 3.4 rimbalzi a serata, prima di un campionato 2023-2024 iniziato in NBA ai Toronto Raptors (6.7 punti e 3.1 rimbalzi) e proseguito nei Raptors 905 in G-League con 19.5 punti, 7.5 rimbalzi e 4.5 assist di media, ottenendo anche la chiamata della selezione americana per le qualificazioni ai Giochi Continentali. Nel 2024-2025 è stato poi assoluto protagonista di nuovo con gli Oklahoma City Blue, viaggiando a 20 punti e 4.8 rimbalzi di media.

È un colpo fondamentale per il Napoli Basket, che con Jahmi’us Ramsey rafforza un pacchetto stranieri già promettente dopo il recente arrivo di Jeff Dowtin.

Il presidente Matt Rizzetta non ha potuto fare a meno di commentare il suo nuovo acquisto tramite una storia Instagram, con un simpatico riferimento al Napoli Calcio:

“In segno di rispetto ed ammirazione per i nostri fratelli calcistici, era giusto lasciar loro tutto lo spazio nel giorno del centenario. Ma, ormai, è giunto il 2 agosto ed è arrivato il nostro momento…”