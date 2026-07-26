Osimhen si sfoga: “Tre mesi che non ricevo lo stipendio dal Galatasaray, se non mi pagate vado via”
In diretta su Instagram, dopo essere stato attaccato da alcuni tifosi, il nigeriano ex Napoli ha dichiarato: "Senza di me nessuno al mondo conoscerebbe il Galatasaray".
Victor Osimhen si è sfogato durante una diretta su Instagram in merito a mancati pagamenti da parte del Galatasaray nei suoi confronti. Il suo club ha affrontato un’amichevole venerdì contro il Monza, perdendo 2-0.
Lo sfogo di Osimhen sui social
L’attaccante nigeriano ex Napoli ha dichiarato, dopo che alcuni tifosi lo criticavano:
“Sono 3 mesi che non ricevo lo stipendio. Senza di me nessuno al mondo conoscerebbe il Galatasaray. Se non mi date i miei soldi, me ne vado, ingrati, chi si sta mangiando i miei soldi“.
🚨Victor Osimhen canlı yayın da ağır konuştu
“3 aydır maaş alamıyorum. Ben olmasam kimse dünyada Galatasarayı tanımaz. Paramı vermezseniz giderim nankörler, paramı kim yiyorsa anasını …..” pic.twitter.com/PGmMzEXFvl
— Plus Global (@Fenersports_tr) July 25, 2026