Il Napoli può festeggiare la Champions già stasera, dal divano, senza scendere in campo

Sembra strano che il Napoli possa centrare l’obiettivo principale della stagione senza nemmeno scendere in campo. Eppure è esattamente quello che può succedere stasera se dagli altri campi arrivano i risultati giusti.

Il meccanismo è semplice. Il Napoli è secondo in classifica con 70 punti dopo 35 giornate. La Roma, quinta, è ferma a 64. Se stasera i giallorossi non vincono a Parma (ore 18:00), resterebbero a 64 con sole due partite ancora da disputare: il massimo raggiungibile sarebbe 70, gli stessi punti del Napoli, che però è avanti negli scontri diretti. A quel punto, nessuna delle squadre alle spalle potrebbe più scavalcare gli azzurri dalla quarta posizione. Champions aritmetica, dal divano di casa.

La classifica dice che la Champions è già del Napoli (o quasi)

Guardiamo i numeri. Dopo 35 giornate la classifica recita: Inter 82 (campione d’Italia), Napoli 70, Milan 67, Juventus 65, Roma 64, Como 65 (dopo la vittoria di oggi a Verona). Tre giornate alla fine. Il Napoli ha 21 vittorie, 7 pareggi, 7 sconfitte. Il vantaggio sulle inseguitrici per il quarto posto — Juve e Como a 65 — è di 5 punti, che diventano 6 sulla Roma. Già a febbraio era chiaro che l’obiettivo stagionale fosse il piazzamento Champions, non lo scudetto. E la classifica gli ha dato ragione.

Se stasera il risultato di Parma-Roma non dovesse bastare, lunedì sera al Maradona contro il Bologna ci sarà il match point definitivo. Una vittoria chiuderebbe ogni discorso con due giornate d’anticipo. Come disse Conte a marzo: “Sono stati sette mesi straordinari, lottiamo per la Champions e abbiamo anche una Supercoppa in più”. Ecco, ci siamo.

Quanto vale la qualificazione in Champions per il Napoli

Non è solo una questione sportiva. La qualificazione alla Champions League 2026-27 vale tra i 50 e i 60 milioni di euro tra premi UEFA, diritti televisivi e market pool. Per un club che deve tagliare il monte ingaggi di 20 milioni — De Laurentiis ha fissato il tetto a 90 milioni lordi per la prossima stagione — quei soldi sono ossigeno puro. Come ha scritto Condò, la qualificazione in Champions frutta più di andare avanti nelle coppe. Ed è vero: il Napoli è stato eliminato nella fase a gironi della Champions in corso, chiudendo al 30° posto con appena 8 punti e 4 sconfitte. Kvara nel frattempo segnava doppiette in semifinale col PSG. Ma questa è un’altra storia.

C’è poi il caso Hojlund. Secondo il Corriere dello Sport, il riscatto del centravanti dallo United è legato alla qualificazione Champions: se il Napoli centra il piazzamento, l’obbligo di riscatto scatta automaticamente. Lo svedese ha segnato 10 gol in campionato, secondo marcatore azzurro dietro McTominay (13 reti). Qualificarsi significa anche blindare l’attacco per il prossimo anno.

I numeri della stagione del Napoli: il secondo posto migliore d’Italia dopo l’Inter

Il Napoli ha costruito il secondo posto su una solidità difensiva notevole: 34 gol subiti in 35 partite, meno di un gol a partita (0,97 di media). In attacco ha segnato 53 gol, con una media di 1,52 a partita. La differenza reti (+19) è la seconda migliore del campionato. McTominay è il trascinatore con 13 gol da centrocampista — un rendimento da attaccante puro — seguito da Hojlund con 10, Neres con 8 e Politano con 7.

Non è la squadra spettacolare dello scudetto, ma è una squadra che ha tenuto il secondo posto praticamente da sola da aprile in poi, resistendo anche nei momenti più complicati. Anche quando sembrava “balneare e svogliata”, il Napoli non è mai scivolato sotto la terza posizione.

Il massimo raggiungibile in questa stagione è 79 punti: non un bottino esaltante per gli standard di Conte (nelle sue sei stagioni precedenti in Serie A non era mai sceso sotto quota 81), ma sufficiente per consolidare un secondo posto che era diventato l’obiettivo dichiarato dopo che l’illusione scudetto si era infranta contro un’Inter troppo forte.

Stasera guardiamo Parma-Roma. Poi, se serve, ci pensiamo lunedì

La situazione è chiara: stasera il Napoli può festeggiare senza giocare. Se non basta, lunedì sera al Maradona contro il Bologna chiuderà il discorso con le proprie mani. In entrambi i casi, la direzione è tracciata. Il secondo posto e la Champions League 2026-27 sono a un passo. Dopo una stagione in cui le rivali vere non erano l’Inter ma Juventus e Roma, il Napoli sta per tagliare il traguardo che si era dato fin dall’inizio. Non sarà lo scudetto, ma vale 60 milioni di euro e un futuro in Champions. Non è poco.