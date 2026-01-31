Napoli-Fiorentina 0-0, Conte con gli uomini contati ma c’è Gutierrez sulla destra (LIVE)
Il Napoli di Conte cerca di risollevarsi dopo le due sconfitte contro Juve e Chelsea. Conte ancora con scelte obbligate causa infortuni, e quindi in campo vanno i soliti ma con Gutierrez al posto di Olivera
Il Napoli affronta la Fiorentina per la ventitreesima giornata di Serie A. Match alle ore 18 al Maradona e visibile esclusivamente sulla piattaforma Dazn. Gli azzurri vogliono rilanciarsi in ottica qualificazione Champions dopo la sconfitta contro la Juve della scorsa giornata e la cocente eliminazione contro il Chelsea nella massima competizione europea. Fondamentale trovare i tre punti e il sereno per proseguire il percorso dopo gli ultimi stop, Conte purtroppo non ha molte scelte di formazione causa lunga lista di indisponibili come da un pò di tempo. Difatti giocano gli stessi undici di mercoledì ma con unica differenza, Gutierrez dentro al posto di Olivera che si accomoda in panchina. Dall’altro lato Vanoli recupera Kean ma parte inizialmente dalla panchina mentre davanti c’è Piccoli in partenza.
1′ Inizia il match!
Le formazioni ufficiali di Napoli e Fiorentina
NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Solomon, Fabbian, Brescianini, Gudmundsson; Piccoli. All. Vanoli