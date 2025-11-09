Bologna-Napoli, le formazioni ufficiali. Elmas e Politano dal 1′, confermato Gutierrez sulla sinistra
Solito centrocampo a 3 con Anguissa, Lobotka e McTominay. Italiano si affida a Orsolini e Dallinga
Alle 15 la sfida valida per l’undicesima giornata di Serie A tra Italiano e Conte al Dall’Ara: sono state diramate da qualche minuto le formazioni ufficiali sia del Napoli che del Bologna. Di seguito i 22 che scenderanno in campo.
Bologna-Napoli, le formazioni ufficiali
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumí, Miranda; Pobega, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Rowe; Dallinga. All. Italiano
Il Napoli non vince a Bologna dal 2022, ma Italiano non ha mai battuto Conte in quattro precedenti
Sul sito del Napoli, il seguente focus sulla partita:
Sono 74 i precedenti ufficiali tra le due squadre in Emilia, con bilancio di 33 successi del Bologna (ultimo 3-2, nella Serie A 2018/19), 20 pareggi e 21 vittorie del Napoli (ultima 2-0, nella Serie A 2021/22). La sfida a Bologna negli ultimi 3 anni si è sempre chiusa in parità: 1-1 nel 2024/25, 0-0 nel 2023/24 e 2-2 nel 2022/23. L’ultima vittoria del Napoli risale al 17 gennaio 2022, 2-0 azzurro con doppietta di Lozano. L’ultimo successo del Bologna è un 3-2 del 25 maggio 2019. La prima vittoria assoluta del Bologna nella storia della Serie A a girone unico fu proprio contro il Napoli, 27 ottobre 1929, 3-1 rossoblù.