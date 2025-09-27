Napoli, la conferenza di Conte dalle 14:45 LIVE

Prandelli: «Tra Conte e Allegri enormi analogie. Max ha dovuto sopportare giudizi immeritati»

Alla Gazzetta: «Napoli avanti all'Inter, ma il Milan può diventare un pericolo. Modric e De Bruyne? La classe non ha età e la loro intelligenza è talmente sviluppata che sanno quando accelerare e quando gestirsi, continueranno a essere decisivi»