Napoli, la conferenza di Conte dalle 14:45 LIVE

Il tecnico presenterà in conferenza stampa la sfida di campionato di domani sera contro il Milan.
Napoli's Italian Head coach Antonio Conte gestures during the Italian Serie A football match between SSC Napoli and Pisa SC at the Diego Armando Maradona Stadium in Naples on September 22 2025. (Photo by CARLO HERMANN / AFP)
Il tecnico del Napoli Antonio Conte terrà alle ore 14:45 la conferenza stampa alla vigilia del match contro il Milan.
Oggi ha ricevuto la laurea honoris causa in Marketing e Mercati Globali presso l’Università di Milano Bicocca: «Abbiamo un grande problema di stadi in Italia e anche di spettacolo. Il nostro prodotto è diminuito come valore»
Alla Gazzetta: «Napoli avanti all'Inter, ma il Milan può diventare un pericolo. Modric e De Bruyne? La classe non ha età e la loro intelligenza è talmente sviluppata che sanno quando accelerare e quando gestirsi, continueranno a essere decisivi»