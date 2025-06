Messi con quella punizione ha allungato la già corposa lista dei record (Marca)

Ieri sera, un immenso Lionel Messi è risultato determinante per il successo del suo Inter Miami contro il Porto (2-1) nella partita valida per la fase a gironi del Mondiale per Club. Un gioiello, direttamente da calcio di punizione, che ha dimostrato che la bellezza del calcio vince (sempre) anche sulle polemiche. Marca gli dedica un lungo elogio, snocciolando numeri e record che la Pulga argentina continua a mietere alla veneranda età di 37 anni.

Messi sempre più nella storia

“Leo Messi sorprende nonostante molti vogliano che si ritiri prematuramente, ignorando la sua natura competitiva e una qualità (forse non più la velocità) che rimane eternamente intatta”, esordisce Marca.

“Il suo gol contro il Porto, una punizione magistrale, aiuta a spiegare quanto scritto prima. Un gol da “Mondiale” che ha fatto il giro del mondo e contribuito ad alcuni record sull’agenda “messianica”. Ad esempio, mai nella storia del calcio una squadra della Mls o della Concacaf in generale aveva battuto una squadra europea in una partita ufficiale. Fino a ieri… grazie a Leo”, sottolinea la testata spagnola.

Altri numeri da leggenda

“Quello di ieri è stato il suo 68° gol (50 al Barcellona, ​​2 al Paris Saint-Germain, 5 a Miami e 11 con la nazionale) su calcio di punizione. Marcos Assunçao ne ha segnati lo stesso numero; solo Juninho (72), Roberto Dinamite (75) e Marcelinho Carioca, detentore del record nella storia del calcio (sul numero esatto c’è discordanza, ndr), ne hanno di più. Messi, inoltre, potrà mantenere un record incredibile: non essere mai stato eliminato (né a livello di club né in nazionale) al primo turno di un torneo. A quanto pare, non avverrà nemmeno a Miami… visti i quattro punti conquistati. Il nove volte vincitore del Pallone d’Oro è anche a un solo gol di distanza dai 7 di Cristiano Ronaldo in questa competizione, diventando così il capocannoniere del torneo”.

Marcacontinua a fornire numeri: “Leo continua a battere record e ora ha 868 gol ufficiali in carriera, molto indietro rispetto a Cristiano, sì, ma non così tanto… Ieri ha anche segnato il suo 50° gol in 61 partite ufficiali con l’Inter Miami”.

Rinnovo in vista

Infine, conclude dando notizia di un rinnovo contrattuale imminente: “Nel frattempo, il suo rinnovo è già sul tavolo dell’Inter. È sul tavolo da tempo, in realtà, e dovrebbe essere annunciato entro la fine dell’anno, consentendogli di affrontare il 2026 (il suo sesto Mondiale si avvicina) con la sicurezza di un contratto che si estenderebbe fino a dicembre 2026. L’annuncio non è lontano, visto che tutte le parti sono entusiaste”.