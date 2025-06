Le vacanze vip dei calciatori inglesi a Ibiza dove rubano anche gli orologi

Ibiza, Vita notturna sfrenata e paesaggi mozzafiato, champagne, macchine da sogno e yacht da mille e una notte e calciatori, tanti calciatori. Alis Moore, direttrice di Faith Concierge e hostess VIP, ha raccontato al Daily Mail le esperienze di lusso, le richieste esagerate e le esigenze di sicurezza che caratterizzano le fughe dei personaggi più noti nel paradiso delle Baleari. .

Chi Sono i Protagonisti delle Vacanze Lussuose? Wayne Rooney, Frank Lampard, John Terry, Kieran Trippier, Jude Bellingham, Jobe Bellingham tanto per fare qualche nome. Alis Moore lavora da otto anni nel settore del lusso e vanta un’amicizia di lunga data con Wayne Lineker. Ma non solo calciatori, anche personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport, come Arne Slot, oggi tecnico del Liverpool, o YouTuber KSI, Jack Grealish, tutti frequentatori dell’Ocean Beach, il famoso resort per feste di Wayne Lineker, il fratello dell’ex capitano della nazionale inglese Gary Lineker che all’inizio degli anni 2000 fu molto chiacchierato in seguito a una condanna per frode fiscale.

Inizialmente, il ruolo di Alis era più pratico: faceva shopping per le star, le accompagnava nei migliori beach club e le imbarcava sui loro yacht privati. Con il tempo, il suo ruolo è cresciuto, e ora supervisiona un team di 10 hostess, garantendo un’organizzazione impeccabile per ogni vacanza. Le richieste dei VIP a Ibiza spaziano dal lusso più sfrenato alla discrezione più assoluta. Faith Concierge vanta accordi con circa 200 imbarcazioni a noleggio, con costi che variano dalle 1.000 sterline al giorno per le opzioni più economiche, fino a 20.000 sterline per i party più esclusivi e scatenati.

Quando si tratta di auto, le star preferiscono spesso la sostanza allo stile. Nonostante l’offerta di Ferrari e Lamborghini, i calciatori prediligono veicoli più spaziosi per ospitare i loro gruppi di amici. “Le G-Wagon e le Range Rover sono sempre molto apprezzate!”, rivela Alis. Alcuni desiderano “fare festa per 10 giorni di fila!”, mentre altri cercano un soggiorno più rilassante e lontano dai riflettori, magari con la famiglia.

Le vacanze dei VIP a Ibiza non sono esenti da eccessi e stravaganze, che spesso fanno notizia. Il resort di Wayne Lineker, inaugurato nel 2012, è diventato un’icona delle feste a bordo piscina. Arne Slot è stato immortalato mentre si divertiva lì dopo la vittoria del Liverpool in Premier League, ricevendo anche un affettuoso bacio da Lineker. I fratelli Bellingham hanno trascorso del tempo in un’esclusiva area VIP del locale.

Jack Grealish, habitué dell’Ocean Beach, è stato oggetto di uno scherzo da parte di Lineker, che aveva proposto un prestito di quattro settimane per il giocatore del Manchester City nel suo club.

Lo YouTuber KSI ha fatto scalpore nel giugno 2023 spendendo l’incredibile cifra di 51.000 sterline per 600 bottiglie di champagne durante un viaggio all’Ocean Beach.

Alis Moore ha rivelato che i calciatori amano essere “esagerati e stravaganti” anche nelle loro proposte di matrimonio. Una di queste è stata così sontuosa – una “gigantesca esposizione di fiori sulla spiaggia” – da distrarre gli altri clienti del ristorante!

Dietro il divertimento e il lusso, la sicurezza è una preoccupazione seria per i VIP. Alis Moore ha sottolineato come molti calciatori “finiscono nel mirino della criminalità organizzata” a causa della loro evidente ricchezza. In passato si sono verificati furti, con persone che seguivano i giocatori fino alle loro abitazioni. Per mitigare questi rischi, Faith Concierge adotta misure rigorose: Ville di Fiducia: I nomi importanti vengono ospitati solo in ville di cui l’agenzia si fida pienamente dei proprietari. Molte di queste proprietà sono esclusive e non disponibili su piattaforme come Airbnb. Ville Private Non Accessibili: L’agenzia gestisce molte ville private che non sono facilmente accessibili al pubblico. Sicurezza 24h/7gg: È possibile fornire sicurezza e personale 24 ore su 24, 7 giorni su 7, anche se molti VIP preferiscono portare il proprio team di sicurezza. Sebbene la situazione sia migliorata rispetto al periodo post-Covid, quando erano più frequenti furti di orologi, gioielli e rapine nelle ville, la sicurezza rimane una componente cruciale nell’organizzazione delle vacanze di lusso a Ibiza.