Lavezzi: «Per me il Napoli è stato un colpo di fortuna e bellezza, mi ha fatto diventare quello che sono»

Sui canali social del Napoli: «Ho scelto di venire qua perché il Napoli era la squadra di Maradona. Già arrivando allo stadio nel pullman avevo la pelle d’oca».

Lavezzi e Napoli, un legame indissolubile. Per la tifoseria, la città e per lo stesso ex calciatore argentino, il quale non perde occasione per dimostrare il suo attaccamento all’esperienza partenopea.

Nelle ultime ore, il “Pocho” ha ribadito il suo amore per Napoli e i napoletani tramite un post sui social: «Tornare dopo tanti anni è stata una cosa emozionante», ha esordio il funambolo sudamericano, in riferimento alla recente parentesi in Campania. «Sento l’amore della gente e sono molto grato di questo. Io ho tanto amore per questo club che mi ha fatto diventare quello che oggi sono».

«Uno ha scelto di venire qua perché il Napoli era molto conosciuto per Diego. Questa è la squadra di Maradona. Poi però quando vieni qua ti rendi conto di come la gente in città vive il calcio. Per me è stato un colpo di fortuna e bellezza. L’ambiente che si creava già arrivando allo stadio nel pullman già ti metteva la pelle d’oca. Non vedevi l’ora di scendere in campo», ha concluso l’argentino.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SSC Napoli (@officialsscnapoli)

Lavezzi scherza: «Da quando non gioco più ho un bellissimo rapporto con De Laurentiis»

Ezequiel Lavezzi, ex attaccante del azzurro, tornato a Napoli per qualche giorno, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero: «Per lo Scudetto io ci credo. Il Napoli l’ho visto bene, è una squadra che sta facendo bene. Non ha una rosa lunga, però comunque gioca solo il campionato, penso che abbia un grande allenatore e questo può far tenere fino alla fine. Non ho mai incontrato Conte, ma è uno tra i più grandi. Il miracolo possono farlo, Conte fisicamente li fa lavorare tantissimo. Per me è una realtà – ha aggiunto – ma per allenatore e giocatori che hanno… È vero che sono andati via due giocatori importantissimi, ma questi che ci sono hanno vinto, hanno esperienza per affrontare situazioni complesse. Ce la possono fare. Io ci credo». Parlando degli avversari nella lotta Scudetto e dei prossimi impegni, Lavezzi ha detto: «L’Inter ha una rosa molto importante e forte, però il Napoli ha solo il campionato. Se punta su tutto può perdere punti e il Napoli può approfittare. Il Bologna si batte giocando, preparando bene la gara, stando concentrati, sicuramente facendo le cose che chiede l’allenatore che sicuramente Conte farà vedere le debolezze del Bologna e i pericoli».

Guardando alla rosa attuale del Napoli, il Pocho ha parlato di due giocatori in particolare. «Lukaku per me è un giocatore fortissimo che ti fa salire la squadra, fa gol, magari ha dei periodi che possono essere meno buoni, ma io vorrei sempre averlo nella mia squadra. Il suo modo di giocare sicuramente mi avrebbe avvantaggiato, a me piace tantissimo”, ha detto. “Neres? Mi piace, mi piace. Ha tanta qualità, è uno di quelli che può saltare le linee. Non voglio fare paragoni con me, però è un giocatore che salta l’uomo. Un nuovo Lavezzi? Non lo so, non posso dirlo io (ride, ndr)».

Sul finale il Poco ha parlato dei problemi di salute. «Mi sento bene e sono contento di tornare per l’affetto della gente. Ancora oggi la gente mi fa sentire diverso e amato. Io cerco di fare lo stesso con loro, l’amore che hanno per me cerco di restituirlo e ringraziare, perché anch’io li amo tanto». Poi ha scherzato sul suo Il rapporto con De Laurentiis. «Da quando non gioco più è bellissimo (ride, ndr). Ho un bel rapporto»

ilnapolista © riproduzione riservata