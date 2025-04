Onana, lo United gli ha tagliato lo stipendio ma non potrà venderlo per meno di 30 milioni (Daily Mail)

Lo stipendio ridotto è dovuto alla mancata qualificazione in Champions del club. Ma il portiere sembra destinato a restare, nessuno spenderà quella cifra dopo le recenti prestazioni.

Oltre il danno, anche la beffa per il Manchester United. Andre Onana si è rivelato uno dei peggiori portieri della storia del club, ma i Red Devils non potranno venderlo per una cifra inferiore ai 30 milioni di euro quest’estate. E non sembra ci sia qualche squadra disposta a sborsare questa cifra dopo le recenti prestazioni dell’ex Inter.

Lo United ha tagliato lo stipendio a Onana, ma non potrà venderlo per meno di 30 milioni

Il Daily Mail scrive:

Andre Onana è rimasto scioccato dal taglio del suo stipendio al Manchester United e il club non può sbarazzarsi del portiere per meno di 26 milioni di sterline (circa 30 milioni di euro) quest’estate. Il 29enne, che sta vivendo una stagione terribile, ha visto il suo salario abbassato a causa della mancata qualificazione del club in Champions. Il portiere è costato allo United circa 51 milioni di euro nell’estate 2023 dall’Inter, un esborso considerevole. Ma ora Onana è probabile resti allo United nonostante le sue orribili prestazioni, perché il club non può permettersi di sbarazzarsi di lui per meno di una certa cifra. Sembra improbabile che qualche squadra possa pagare il portiere per la cifra che richiede lo United.

Amorim ora deve affrontare una decisione potenzialmente decisiva per la stagione per il match di Europa League: richiamare Onana tra i titolari, o fidarsi di nuovo di Bayindir. L’ex Inter non aveva disputato una buona partita contro il Lione, fatali due errori nei due gol avversari. Dall’inizio della scorsa stagione, il 29enne ha commesso otto errori che hanno portato al gol in tutte le competizioni, il maggior numero di qualsiasi portiere che gioca per un club di Premier League. Bayindir, ingaggiato nel 2023 dal Fenerbahçe, non ha saputo cogliere l’occasione che gli è stata data; ha tentato 57 passaggi, ma completati solo 27. Dalle statistiche, risulta che Onana subisca un gol ogni 63 minuti.

