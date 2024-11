Il giornalista di El Salvador che ha escluso Vinicius dai primi 10 al Pallone d’Oro: «chi si ricorda di Mario Gotze oggi?»

Bruno Porzio ha spiegato: «Ha segnato in finale di Champions, ma anche Mario Gotze ha segnato in finale di Coppa del Mondo. E chi si ricorda di Mario Gotze oggi?»

L’ambiente del Real Madrid è stato scosso dopo la mancata vittoria di Vinicius Jr al Pallone d’oro. A trionfare è stato Rodri e il club spagnolo ha deciso, per protesta, di disertare la premiazione a Parigi. Il brasiliano ha poi scritto un post emblematico sui social: “Lo farò dieci volte se necessario. Non sono pronti“. Quello di Vinicius è diventato un caso sportivo con la Uefa che ha commentato la decisione dei Blancos così «Si sono mostrati per quello che sono, non meritano spiegazioni»

Tra i giornalisti che hanno votato per l’assegnazione del premio che stato qualcuno che non solo non ha espresso la sua preferenza per Vinicius, ma ha anche espresso forti dubbi sul fatto che meritasse di essere tra i primi 10 in classifica. È il caso del corrispondete da El Salvador del quotidiano ‘El Grafico’, Bruno Porzio, che ha spiegato perché a suo parere il 24enne brasiliano del Real Madrid non doveva stare nella top 10, citando in maniera ancora più surreale il precedente di Mario Gotze: «Vinicius ha segnato un gol in finale di Champions League, ok, ma anche Mario Gotze ha segnato in una finale di Coppa del Mondo. E chi si ricorda di Mario Gotze oggi?».

Il giornalista n on si è limitato a esporre la sua opinione, ma ha ampiamente motivato la sua posizione con motivi tecnico-tattici e anche di comportamento, come si evince dal video pubblicato su Facebook: «Vinicius non è un esempio di fairplay e non lo considero un giocatore decisivo in termini di gioco. È importante per il Real Madrid, ma Bellingham è stato più importante. Per me è un giocatore che si riduce ad uno spazio limitato in campo. È riuscito a segnare gol importanti, a fare giocate importanti, ma il suo movimento in campo è piuttosto piccolo nella fase senza possesso palla, quindi penso che non sia un giocatore completo e non sia tra i 10 migliori giocatori d’Europa. Per me, se dovessi metterlo al 7° o 8° posto sarebbe meglio non metterlo, non gli farebbe bene. Non posso considerare Vinicius un Pallone d’Oro».

Per Porzio non era Rodri che doveva vincere ilpremio, ma un altro giocatore del Real Madrid: «Sì, è importante, ma per me era più importante Jude Bellingham. Mettere Vinicius in ottava, nona, diecima posizione non gli servirebbe a niente, era meglio non metterlo» Nella classifica del giornalista infatti il primo posto lo meritava Bellingham, il secondo Haaland e il terzo Kroos. Motivo per cui ha poi replicato a chi lo accusa di essere tifoso del Barcellona: «Perché non messo Vinicius nella top 10? Mi ha dato molto fastidio il modo in cui hanno trattato la questione su ‘El Chiringuito’, pubblicando un video di me con la maglia del Barcellona. Se chiedete in El Salvador, vi diranno che non ho alcuna affinità con il Barça. Li considero una squadra corrotta, che ha pagato Negreira e favorita in Champions da Aytekin e Obrevo…».

