Premier League, arriva il fuorigioco semi-automatico: inaugurazione in autunno

Dalla prossima stagione la Premier League si avvarrà della tecnologia per segnalare il fuorigioco semiautomatico, al fine di ridurre il tempo delle decisioni che arrivano dalla sala Var. L’attuazione del nuovo sistema avverrà nell’autunno di quest’anno, dopo la sosta delle Nazionali.

Fuorigioco semiautomatico, l’inaugurazione è prevista per autunno 2024

Sul Guardian si legge:

Il sistema utilizzerà filmati e software di monitoraggio per calcolare la posizione dei giocatori al momento di un potenziale fuorigioco, sostituendo il compito della Var. La durata media di riduzione della decisione è di 31 secondi. I club hanno votato all’unanimità per introdurre questa modalità in una riunione degli azionisti della Premier League. Il sistema verrà inaugurato quest’autunno, ma non all’inizio della stagione. La tecnologia semiautomatica del fuorigioco è stata utilizzata con successo durante la Coppa del Mondo 2022 in Qatar. Elimina la necessità della sala Var di aggiungere manualmente linee alle immagini della telecamera e produce la grafica che potrà essere mostrata negli stadi ai tifosi.

Il comunicato della Premier League

Dal comunicato ufficiale della Premier si evince:

In una riunione degli azionisti della Premier League di oggi, i club hanno concordato all’unanimità l’introduzione della tecnologia semi-automatica del fuorigioco. Il nuovo sistema sarà utilizzato per la prima volta in Premier League la prossima stagione, e si prevede che la tecnologia sarà pronta per essere introdotta dopo una delle soste nazionali autunnali. La nuova tecnologia fornirà un posizionamento più rapido e corretto della linea di fuorigioco virtuale, basato sul tracciamento ottico del giocatore, e produrrà una grafica di trasmissione di alta qualità.

