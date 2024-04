Open Var è stato un autogol, imbarazzanti le scuse per negare gli errori degli arbitri (Libero)

Open Var è stato un autogol, imbarazzanti le scuse per negare gli errori degli arbitri. Lo scrive il quotidiano Libero che conclude così il suo articolo:

Va a finire che rendere pubblici gli audio è stato un autogol, si stava meglio nell’ignoranza. Non resta che rassegnarci al fatto che il calcio italiano è in mano a una sorta di “cricca” che si sente indispensabile e per la quale non vale la logica del “chi sbaglia paga”…

Scrive Libero di Open Var la trasmissione di Dazn in cui gli arbitri dovrebbero commentare e spiegare le decisioni prese.

Assodato che in generale gli arbitri sono “scarsi”, ora emerge che dietro a molti abbagli si nasconde l’intenzione di chi è in sala Var di compiacere – o non dispiacere – il collega di turno in campo.