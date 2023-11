Il talk ideato da Raffaele Carrella, condotto da Jolanda De Rienzo con Fabiola Cimminella. Ospiti fissi anche il Pampa Sosa e Carlo Alvino,

Terzo Tempo, riparte il talk sul Napoli: su Canale 8 e con l’ex sindaco de Magistris. Si sposta al martedì, si comincia il 28 novembre.

Tutto pronto per la terza stagione di “Terzo Tempo – la partita continua”, il talk sportivo ideato e prodotto da Raffaele Carrella, che da quest’anno si sposta al martedì su Canale 8 in uno studio completamente rinnovato. Non saranno queste le sole novità della terza edizione, ancora “più dentro” la settimana per affrontare e approfondire i temi legati al Napoli, tra campionato e Champions League, ma senza dimenticare la realtà sociale del territorio. Appuntamento a martedì 28 novembre ore 21 su Canale 8. Con la conduzione di Jolanda De Rienzo, affiancata da Fabiola Cimminella, la squadra di Terzo Tempo sempre più ricca, con l’ex attaccante Roberto “Pampa” Sosa, il noto giornalista napoletano Carlo Alvino, l’ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris, da quest’anno presenza fissa, e poi Giovanni Scotto e Ciro Troise, l’ex arbitro e avvocato Giuseppe Gargiulo.

Ospite della prima puntata il giornalista di Mediaset e voce storica di Radio Kiss Kiss Napoli Carmine Martino. Tanti altri saranno gli ospiti in studio e le sorprese per una terza edizione pronta a ripetere il successo delle prime due, con un format moderno e innovativo, che punta s informazione di qualità, critica libera e senza pregiudizi. Appuntamento ogni martedì su Canale 8 (14 dgt).

