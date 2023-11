Olivera, lesione di secondo grado del legamento mediale del ginocchio sinistro

Il terzino sinistro del Napoli ha riportato una lesione di secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro

Mathias Olivera è uscito in lacrime dal campo durante il primo tempo contro l’Atalanta. Già ieri si presumeva che si trattasse di un infortunio abbastanza grave. È arrivato ora il comunicato del Napoli sulle condizioni del terzino sinistro:

“Mathias Olivera, infortunatosi ieri nel primo tempo nella gara di Bergamo, questa mattina, accompagnato dal Dottor Canonico, è stato visitato a Villa Stuart dal Professor Mariani. Il difensore azzurro ha sostenuto esami clinici e strumentali che hanno evidenziato una lesione di secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro“.

Cosa è successo ieri durante la partita:

Brutto infortunio ieri durante Atalanta-Napoli per Olivera. Il difensore del Napoli si fa male da solo e in lacrime, esce in barella.

La partita del Napoli cambia in un minuto. Dal possibile vantaggio con Rrahmani che di testa mette alle spalle di Carnesecchi prima che il Var annulli, all’infortunio di Olivera che si fa male da solo, si accascia, si tiene il ginocchio ed esce in lacrime. Una brutta tegola per la squadra di Mazzarri che avrà Mario Rui fuori almeno fino a Natale. Quindi il Napoli si ritrova improvvisamente senza entrambi gli esterni di difesa di sinistra. Al suo post entra Juan Jesus. L’uruguaiano in stampelle ha seguito a bordo campo la sfida . Si cerca di capire ora quelli che possono essere i tempi di recupero del calciatore uruguaiano.

Il Corriere dello Sport oggi scrive

“La nota triste, brutta davvero, é l’infortunio di Mathias Olivera: la prima diagnosi parla di «trauma distorsivo al ginocchio sinistro» e di una risonanza in programma oggi a Villa Stuart, a Roma. Il sospetto anzi il timore forte è la lesione del crociato: la squadra gli ha dedicato la vittoria. E il mondo del calcio gli ha spedito un infinito in bocca al lupo”.

