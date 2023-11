Mancini attaccato dal Corsera: “qualcuno dica al tipo col ciuffo color mogano che ci siamo qualificati”

“È scappato a riempirsi il portafogli di bigliettoni arabi”. Nessun accenno al rigore negato agli ucraini: “abbiamo chiuso la Moleskine a 8 minuti dalla fine”

Il Corriere della Sera, con Fabrizio Roncone, rifila una stoccata a Roberto Mancini la sera della qualificazione agli Europei. Peccato che non abbia preso nota del rigore negato all’Ucraina. La giustificazione, diciamo così, è nelle ultime righe del pezzo:

Noi che guardiamo l’orologio. I tifosi ucraini che tirano fuori i cellulari e illuminano lo stadio tipo fiaccolata (una volta si faceva bruciando i giornali). Distrarsi. Pensare ad altro. Ansia. Tremenda. A otto minuti dalla fine, s’è chiusa la Moleskine, e buonanotte.

Ha iniziato così:

Andiamo agli Europei: è una notizia bella, forte, non scontata, entusiasmante. È faticoso trovare le parole giuste. L’avete vista, la partita: complicata, piena di suggestioni. Cominciamo bene, dominiamo, ma poi ci afflosciamo, rischiamo e arriviamo con botte di vero panico a questo momento, con gli azzurri che laggiù, sul prato, si abbracciano stremati e felici.

E poi il passaggio su Mancini:

Adesso però qualcuno avverta pure il tipo con il ciuffo color mogano, scappato a riempirsi il portafogli di bigliettoni arabi, che ce l’abbiamo fatta lo stesso, a qualificarci.

È MENO BELLO QUALIFICARSI COSÌ (ZAZZARONI)

Italia, è meno bello qualificarsi con quel rigore negato all’Ucraina. Le parole di Ceferin pesano. Lo scrive Ivan Zazzaroni direttore del Corriere dello Sport.

Scrive Zazzaroni:

L’unico modo per andare avanti è andare avanti. Così è meno bello però. Dobbiamo essere onesti, evitando di elencare i tanti torti arbitrali che in passato ci hanno sottratto successi, titoli e danneggiato il fegato: nei secondi finali Gil Manzano ha fatto finta di non vedere il rigore che avrebbe permesso all’Ucraina di sfruttare una grande opportunità, l’assistente al Var era scappato un attimo in bagno (prostata infiammata, immagino) e insomma non c’è andata bene, ma benissimo. (Per un istante ho pensato a come avrebbe reagito Mourinho al posto di Rebrov: già, ma lui c’è passato qualche mese fa).

Confesso che se alla vigilia della partita di Leverkusen Ceferin non avesse dichiarato «l’Italia deve qualificarsi all’Europeo 2024, altrimenti sarebbe un disastro», oggi mi sentirei meglio. Un filo più leggero.

Tra pochi giorni resterà il nostro passaggio alla fase finale di Euro 24 e ci dimenticheremo di Gil Manzano.

