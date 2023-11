Al-Khelaifi si è rotto il crociato dopo una partita a padel con Verratti

La rottura del crociato non è solo l’incubo dei calciatori, ora lo è anche dei presidenti. Al-Khelaifi è stato operato e tornerà domani al Parco dei Principi.

Il presidente del Psg Nasser Al-Khelaifi tornerà domani allo stadio in occasione della partita contro il Newcastle di Champions; l’imprenditore qatariota ha seguito da casa per circa un mese la sua squadra. Rmc Sport scrive:

“Alla fine di ottobre, Nasser Al-Khelaifi è stato operato dopo un infortunio al ginocchio che si è verificato durante una partita di padel con Marco Verratti; gli esami medici avevano riscontrato la rottura del legamento crociato”.

LE PAROLE DEL PRESIDENTE SU MBAPPE:

«Kylian Mbappe è un giocatore incredibile e una persona fantastica. E la squadra del Psg, dentro e fuori dal campo, non è mai stata così unita, cosa che penso fosse possibile vedere lo scorso fine settimana, nella partita giocata con il Lione. Il calcio è difficile, la competizione è molto grande e le aspettative sono molto alte. Alcune persone dimenticano che nelle ultime quattro stagioni il Psg ha raggiunto sia la finale di Champions League che la semifinale di quella stessa competizione. Solo altre due squadre sono andate oltre in gara. Ma quest’anno, nel nuovo ciclo del Psg, ci stiamo concentrando meno sui risultati e più sulle prestazioni e sul nostro stile di gioco. Se lo facciamo, i risultati verranno come conseguenza. Abbiamo un allenatore fantastico e un direttore sportivo fantastico e sono molto contento del rinnovato spirito al Psg».

