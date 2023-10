Il calcio oggi insegna come governare un popolo

È anche strumento geopolitico. Il modello è la Warner Bros. Il Fatto quotidiano presenta “Fuorigioco” il libro di Massari e Zanella.

Il calcio da Pasolini alla Warner Bros. Il Fatto quotidiano presenta “Fuorigioco” il libro di Antonio Massari e Gianluca Zanella (Paper First)

Diceva Pasolini: “Il calcio è l’ultima rappresentazione sacra del nostro tempo”. Era il 1970. Oggi, a distanza di oltre cinquant’anni, la “rappresentazione sacra” ha cambiato pelle. Ha subìto una mutazione genetica.

“Se vi chiedeste, vent’anni fa, trent’anni fa, quale fosse il modello di business di un club di calcio, era esattamente lo stesso di un circo, nel senso che avreste preso soldi da gente che andava allo stadio per vedere lo spettacolo dal vivo. […]. Oggi [quello del calcio] somiglia al modello di business della Walt Disney o Warner Bros. Walt Disney ha un personaggio: Mickey Mouse. La Warner Bros, Bugs Bunny. Con i personaggi fanno programmi tv, film, vendono cappelli. I club di football fanno la stessa cosa. Noi non abbiamo Mickey Mouse. Noi abbiamo Sergio Agüero. E con Sergio Agüero vendiamo tv, cappelli, giochi…”.

A parlare di fronte a una platea di sceicchi degli Emirati Arabi è Ferran Soriano, amministratore delegato di Manchester City Fc, New York City Fc, Melbourne City Fc, uomo chiave del City Football Group, la holding del calcio costituita negli Emirati arabi. Era il 2014 e Soriano teneva una Lectio magistralis su come il mondo del pallone possa insegnare molto su come governare un popolo. Proprio così: il calcio che assurge a metafora di governo. E in fondo il calcio è anche questo: uno strumento geopolitico, utile anche per ripulirsi pubblicamente l’immagine sporcata da un concetto molto poco elastico di libertà.

