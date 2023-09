Rudy gestisce le forze e ritrova il gusto di un team che può e sa giocare a memoria. Buona gestione delle forze guardando a Martedì come si guarda la porta aperta sulla via della svolta, quella vera.

🤗 Si va in Salento contro la migliore delle “piccole”. Non siamo napoletani, urlano ma noi siamo il Napoli. In scioltezza archiviamo con leggerezza la partita come un qualsiasi napoletano archiva una settimana a Gallipoli o a Torre dell’Orso: Colonizzazione del prato. Esportazione del marchio.

🐻🐨Un norvegese ed un brasiliano, anche cromaticamente, sono un bel vedere. Uno si arrampica, l’altro domina. Leo il Vichingo la sblocca, il paulista amnistia. La rivincita degli ultimi. La via panchinara al Socialismo Azzurro.

🙄 Pongracic gioca a pallavolo e non viene ammonito. Atterra Victor e non viene ammonito. Kvara gioca un altro sport. Il calcio-biliardo.

😎Il Maschio Angioino si riprende tutto il centrocampo, Zambo spacca in due i salentini. Piotr è lucente.

🥰 Re Victor entra e segna. Il signore della Storia domina giocando un tempo in scioltezza. Regala il dischetto a Politano e punta al Real. Strapotere

😵Gaetanooooo gol e rigore procurato. Garcia gli regala uno spezzone e lui lo sfrutta senza paura. Lindstrom invece si intimidisce alla prima vera recita. Ma è forte.

👊 Et Voilà! Rudy gestisce le forze e ritrova il gusto di un team che può e sa giocare a memoria. Buona gestione delle forze guardando a martedì come si guarda la porta aperta sulla via della svolta, quella vera.

Forza Napoli

Sempre e Comunque

❤️

Pagelle del tifoso

Meret 6

Di Lorenzo 6

Ostigard 7,

Natan 7,

Olivera 6,

Lobotka 7 (Cajuste 6)

Anguissa 8,

Zielinski 6,5 (Gaetano 7)

Kvara 6,5 (Raspadori )

Lindstrom 6 (Politano 6,5)

Simeone 6 (Osimhen 7).

Garcia 7

