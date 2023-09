Kvara: «Nessuna pressione dal Napoli per l’Europeo Under 21, per la Georgia ho sempre dato tutto»

In conferenza: «Sono felice per la nomination al Pallone d’Oro, ma ora penso a fare bene con la Spagna. Sono pronto a giocare 90 minuti».

Khvicha Kvaratskhelia ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita della Georgia contro la Spagna. Kvara torna, anche se brevemente, sulla sua assenza all’Europeo Under 21 e risponde ad una domanda sul Napoli. In particolare, a Kvara è stato chiesto se il Napoli gli ha fatto pressione per rifiutare la partecipazione alla competizione europea con la sua Nazionale, ma ha negato, sottolineando che per la Georgia ha sempre dato il massimo.

Di seguito le dichiarazioni di Kvara.

«Dell’assenza all’Europeo Under 21 ho già parlato, nessuno ha detto che alla squadra sia mancato qualcuno, tutti hanno onorato la maglia ed è stato un torneo di successo per noi. Se ho rifiutato per qualche pressione del Napoli? Potete chiedere alla società, io per la Georgia ho dato sempre il 100%. Per me sarebbe stato bello giocare con i ragazzi che hanno fatto tanto bene. Spagna? Ho sempre dato il massimo per la Georgia e lo farò anche contro di loro, sono pronto a giocare 90 minuti».

A Kvara è stato anche chiesto quali sono le sue emozioni nel vedersi tra i candidati per il Pallone d’Oro.

«Pallone d’Oro? Ne sono felice, ma ora penso a fare bene con la Spagna. Sono felice di essere dove sono».

