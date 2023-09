Il pezzotto del calcio trionferà, basta una semplice Vpn (e ora la Lega non sa che fare)

Il giornale Dday (ripreso da Libero) scopre che basta una Vpn per collegarsi ad un server straniero per guardarsi le partite senza abbonamento

Il pezzotto del calcio trionferà (e francamente tra prezzi alti e servizio offerto non ce la sentiamo di schierarci contro i pirati). Lo racconta il sito Dday (l’articolo è qui) oggi ripreso da Libero che sintetizza così:

La piattaforma “Piracy Shield” dell’Agcom, prevista dalla legge anti-pirateria, approvata lo scorso luglio è ancora in alto mare. Dovrebbe partire ad ottobre, ma sono diversi i problemi ancora da risolvere. Lo ha scoperto la redazione del sito Dday. La piattaforma che dovrebbe fermare il cosiddetto “pezzotto” infatti potrà essere aggirata con le Vpn (reti virtuali private). E come è successo già in passato, basta ancora una semplice Vpn per collegarsi ad un server straniero (che tra l’altro non è tenuto ad aderire alla legge anti-pirateria) per guardarsi le partite senza abbonamento.

Prosegue:

Altra incongruenza il ruolo di “NordVPN”, provider di Vpn, che però è anche sponsor del Parma, società che fa parte della Lega Calcio. In pratica uno strumento che può essere usato per aggirare i blocchi imposti dalla legge, sponsorizza una squadra le cui partite possono essere guardate in modo illecito.

Infine c’è il fattore Google. L’azienda, che si è seduta al tavolo di Agcom per combattere la pirateria, promuove e sviluppa “Outline”, una piattaforma che tutela la privacy degli utenti. Ma se si va sul sito stesso di “Outline” si può leggere che è una, «piattaforma che consente di accedere in modo più sicuro a reti internet aperte e senza limitazioni utilizzando la propria Vpn». Ancora un altro problema che la Lega Calcio dovrà risolvere.

