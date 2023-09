Il Napoli ha un potenziale pazzesco. Ma può farsi male da solo (Corsport)

Barbano: questa squadra può sbagliare giornata, può sbagliare allenatore, può sbagliare tattica ma è fortissima

Napoli-Udinese 4-1, il commento di Alessandro Barbano sul Corriere dello Sport.

Vi eravate illusi che il Napoli fosse fuori dai giochi? Beh, avete commesso un errore a crederlo. Perché questa squadra può sbagliare giornata, può sbagliare allenatore, può sbagliare tattica, ma ha un potenziale pazzesco. Certo, può farsi male da sola. È nelle ultime ore si è applicata con molto ingegno all’autolesionismo.

L’avversario del Napoli non è l’Inter, caduta ieri a San Siro, non è il Milan, non è la Juve. Ma il Napoli stesso. Il rischio di un calo delle motivazioni, di uno scollamento delle relazioni, di un deficit organizzativo sono il nemico di questo straordinario gruppo umano, amalgamato da uno scienziato come Spalletti e ora messo nelle mani di un tecnico a cui si chiede di sintonizzarsi con questa complessità meglio di quanto abbia fatto finora.

