Gli ultras minacciano e il Marsiglia resta senza allenatore (Marcelino) e presidente (Longoria)

Su L’Equipe. Trasferta contro l’Ajax con giocatori e staff. Marcelino aveva anticipato l’addio ai giocatori

Marsiglia e Ajax si dovranno sfidare giovedì 21 settembre per una partita valida per l’Europa League. I francesi, tuttavia, saranno in Olanda senza alcuni componenti dello staff e della dirigenza, tra cui l’allenatore Marcelino. Come riporta l’Equipe:

“Arrivato a fine giugno, Marcelino sarà rimasto meno di tre mesi all’OM. L’allenatore aveva già accennato alla sua partenza ai giocatori martedì, nel corso di una giornata incredibile al termine della quale i membri della dirigenza del Marsiglia si sono ritirati. Questo mercoledì il tecnico spagnolo ha salutato i giocatori, che senza di lui sono volati ad Amsterdam per affrontare giovedì l’Ajax in Europa League”.

Insieme a lui ha lasciato anche Longoria, il presidente della squadra francese. Le motivazioni sono le stesse: troppe pressioni da parte dei tifosi che hanno portato la loro rabbia e frustrazione oltre il limite, dovute all’eliminazione prematura della squadra nei turni di qualificazione di Champions. Le minacce di ultras e sostenitori della squadra hanno costretto diversi membri dell’Om a ritirarsi, nonostante la squadra sia in un momento di forma.

“Al fianco del gruppo ci sono Jacques Abardonado, ex giocatore e membro dello staff del club, così come David Friio, direttore sportivo del club. Resta da vedere chi prenderà il suo posto in panchina giovedì. L’ex allenatore dell’Athletic Bilbao, del Villarreal, del Valencia e del Siviglia, Marcelino era a Marsiglia per la sua prima esperienza da allenatore fuori dalla Spagna. In 5 giornate di Ligue 1, il tecnico era imbattuto con l’OM (2 vittorie, 3 pareggi), ma l’eliminazione prematura al terzo turno preliminare di Champions League da parte del Panathinaikos è stata difficile da digerire, soprattutto tra i tifosi”.

🚨 Le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria, va démissionner de son poste de président de l’équipe après avoir été menacé de mort par les ultras du club, comme on l’a appris @Eurosport_ES pic.twitter.com/kHhqSWJbif — MΔSSILIΔ 13 (@Massilia_013) September 19, 2023

