Champions, Napoli e Inter tra le favorite per il titolo per Opta

Il City è favorito per un bis, ma le italiane possono dire la loro insieme a Bayern Monaco e Arsenal. Milan e Lazio rischiano ai gironi.

Il Manchester City di Guardiola è il campione in carica della Champions League, ma anche la favorita per poter ripetere l’impresa dell’anno scorso. Tuttavia, per Opta non è l’unica favorita. Il sito di statistiche ha riportato quelle che sono le percentuali per ogni squadra di raggiungere l’obiettivo.

I citizens guidano la classifica dei probabili vincitori con una percentuale del 38,9%. Seguono poi Bayern Monaco e Arsenal, rispettivamente a 10,9% e 8,7% per strappare il titolo a Guardiola. E dopo il Real Madrid, con una probabilità del 6%, troviamo due italiane: Inter e Napoli

La squadra di Inzaghi ha una percentuale di vittoria del 5,7%, essendo anche i finalisti della scorsa edizione. Il Napoli di Garcia, invece, segue i nerazzurri con una probabilità del 4,3%.

Un discorso diverso per i rossoneri, che sono relegati al quindicesimo posto e a una probabilità dell’1,3%, trovandosi nel girone di ferro conteso tra Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund e Newcastle.

Invece, parlando di quarti di finale, il discorso cambia: le italiane avrebbero una maggiore garanzia di successo da questo punto di vista, perché tutte e quattro godrebbero di una valida possibilità. Inter e Napoli avrebbero rispettivamente il 46,5% e il 42,4% di riuscire nel superamento del girone. Il Milan ha il 23,5% e la Lazio, leggermente favorita sul Feyenoord, ha la metà delle possibilità di passare insieme all’Ajax. In sostanza, a rischiare nei gironi sarebbero solo Milan e Lazio, al di là delle percentuali a favore.

La prima partita d’Europa, apertura delle danze di questa edizione di Champions League, sarà proprio con il Milan che ospita il Newcastle di Tonali a San Siro. La partita si giocherà domani 19 settembre alle ore 18.45.

