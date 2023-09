Bonucci, entro oggi i legali richiederanno un risarcimento danni alla Juventus (Di Marzio)

Danni di natura professionale e d’immagine. Il calciatore ha deciso che la cifra del risarcimento sarà devoluta a Neuroland.

Leonardo Bonucci, ex Juventus e ora all’Union Berlino, ha deciso di andare per vie legali contro la sua ex squadra. Come riportato dal sito di Gianluca Di Marzio:

“Entro la fine della mattina di oggi, 12 settembre, i legali del giocatore, Antonio Conte e Gabriele Zuccheretti, provvederanno a dar seguito all’azione giudiziaria prevista dall’accordo collettivo. Un azione che consiste in una richiesta di risarcimento danni dovuta alla presunta mancanza delle adeguate condizioni di allenamento e di preparazione a disposizione di Bonucci, subendo danni di natura professionale e d’immagine. Per Bonucci, questa decisione non rappresenta una guerra personale, ma un fatto di legittimo principio, che il giocatore ha deciso di portare avanti anche altri calciatori che si sono trovati e si trovano alle prese con situazioni similari a quelle da lui vissute [essere messo fuori rosa], non avendo però la possibilità di reagire.

Bonucci ha precisato che qualsiasi cifra dovesse scaturire da tale azione, sarà devoluta a Neuroland, associazione che sostiene le famiglie dei bambini ricoverati nel reparto di neurochirurgia pediatrica dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino e Live Onlus, che attraverso il ricavato di aste di materiali appartenuti a sportivi di alto profilo acquista e dona defibrillatori da destinare a società sportive, scuole e comuni”.

