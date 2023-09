Anguissa è tornato ad essere il migliore del Napoli in campo VIDEO

I voti dei quotidiani premiamo il centrocampista la cui prestazione ” è energia pura in mezzo al campo”,

La prestazione di Anguissa è stata la migliore contro il Bologna. Nonostante fosse in dubbio prima della partita, il centrocampista ha recuperato la condizione e dominato fisicamente in mezzo al campo.

Dalla Gazzetta Anguissa è uno dei pochi a prendere il voto della sufficienza, a differenza di molti altri compagni.

“Ha un ruolo più centrale in termini di importanza nel sistema Garcia, esprime tutta la sua fisicità sul centro-destra. Anche lui però non arriva in area”.

Corriere dello sport lo valuta invece con un 6,5. Sebbene sia un voto appena oltre la sufficienza, è il migliore della squadra per il quotidiano.

“Il ritorno dello zio Frank è energia pura in mezzo al campo. A lui tocca Freuler (ad uomo), ma poi ci mette la propria natura, anche l’atletismo”.

Da Tuttosport il voto più alto: 7. Il giornale torinese commenta con queste parole la prestazione di Anguissa:

“Dura contenerlo quando accelera. Gladiatore vero. Danno muscolare nel finale. Pericoloso fallo di mano nel finale, ma di fatto a gioco già fermo”.

Sul Napolista invece Anguissa ha ricevuto una valutazione da 6,5 sostenendo la stessa tesi degli altri quotidiani: prestazione che ha garantito compattezza al centro e che rivede in parte uno Zambo del passato.

“Il Napoli oggi sembra uscire dalla catalessi post-Lazio e Zambo è il primo a non essere più uno zombie. Certo, dalla trequarti in poi il Bologna è denso come la melassa, ma stavolta la terra di mezzo se non altro assicura un’adeguata protezione ai due giovincelli messi come centrali – 6,5”.

