Insigne si è pentito della scelta Toronto, non vede l’ora di tagliare la corda (Il Giornale)

L’ex Napoli vorrebbe tornare in Europa, magari in Serie A, ma con l’ingaggio che ha l’unica sua speranza è l’Arabia Saudita

Secondo quanto riportato da Il Giornale, Insigne sembra essere insoddisfatto della sua scelta di andare al Toronto e pare voglia provare l’esperienza saudita:

“Nel campionato saudita potrebbe approdare un altro italiano col mal di pancia: quel Lorenzo Insigne che non vede l’ora di tagliare la corda da Toronto per rientrare in Europa, possibilmente in Serie A. Scenario semi-impossibile, considerati gli 11 milioni a stagione che l’ex capitano del Napoli percepisce in Mls. Per lui l’unica soluzione percorribile sembra essere proprio l’Arabia. Anche il suo compagno di squadra Federico Bernardeschi si è pentito di essere volato in Canada e punta a tornare nel nostro calcio. Finora è stato proposto, senza successo, a Bologna, Salernitana, Napoli e Lazio”.

Anche per quanto riguarda Verratti, la situazione sembra essere in fase di stallo: il calciatore, infatti, non è più nei piani del Psg e l’Al Ahli si è fatta avanti per lui, ma l’offerta di 45 milioni è stata fino ad ora ritenuta troppo bassa da Al Khelaifi.

Un altro scontento sembra essere Nicolò Zaniolo. Le ultime notizie lo danno vicino all’approdo alla Juventus, ma anche per lui il destino potrebbe essere saudita.

