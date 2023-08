È un remake questo Napoli. Il messaggio è chiaro, non molliamo un secondo

Partita mai in discussione ma anche Rudi sta capendo che questa squadra non è formattata per attendere. Deve comandare il gioco, prendere e sbranare

👀 A Torino il Var e Mariani hanno sintetizzato il concetto di Brand enunciato da Gravina. A Milano si fischiano anche le “guardate storte” A Napoli ci impiegano mezza giornata per concedere un rigore per calcione su Politano. Sarà un anno particolare, molto particolare.

🎬È’ un remake questo Napoli. La sceneggiatura è identica, cambiano i tempi di azione. Di Lorenzo ala destra, Jack a tutto campo, Zambo più che sindaco, monarca assoluto. Meret passa un’altra domenica in piedi in attesa di lavoro.

😍 Nessuno ha compreso perché non fosse sul prato a preparare le tele. Al suo ingresso si è notata la differenza tra una squadra che lo possiede e chi lo sogna anche di giorno. KvarArt, logora chi non ce l’ha. Assist dopo quaranta secondi. Spettacolo.

Il capitano alla Maicon è l’evoluzione più straordinaria di un uomo venuto da lontano. Dalla gavetta, dalla polvere. Icona del nuovo calcio italiano. Si, lo è senza dubbio.

😳 Maxime Lopez ha preferito guardarsi lo spettacolo dalle tribuna. Come biasimarlo, dal campo sembrava un bug del sistema. Troppa differenza. Non sembra vero, ma lo è. Questo Napoli rende tutto semplice, quasi incomprensibile.

😍 Lo amo di più quando si incavolo con tutti perché vuole segnare, sempre segnare, solo segnare. Non lo fermi mai, proprio mai. Nemmeno quando decide che Jack debba sbloccarsi. Non è un leader, è naturalmente il traino del mondo azzurro. The Lion King

👊 Partita mai in discussione ma anche Rudi sta capendo che questa squadra non è formattata per attendere. Deve comandare il gioco, prendere e sbranare. Quando tira i remi va appocundria.

Finiamo con due punte e con Kvara ed Elmas ai lati. Il messaggio è chiaro, non molliamo un secondo!

Le pagelle del tifoso

Meret 6

Di Lorenzo 7,5

Rrahamani 6,5

J.Jesus 6

Olivera 6,5

Anguissa 7

Lobotka 6,5

Zielinski 6

Politano 7

Osimhen 7

Raspadori 6

Kvara 7

Garcia 7

ilnapolista © riproduzione riservata