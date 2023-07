Ancora addii per il Psg? Verratti al Liverpool per sostituire Henderson

Sul Guardian il Psg sarebbe “disposto a lasciar andare Verratti se dovesse vedere la giusta offerta”. L’Italiano è un obiettivo di Klopp per sostituire Henderson

Verratti è ora un obiettivo del Liverpool, perché Jordan Henderson sta per lasciare la città. La direzione di quest’ultimo è la contestata Arabia, luogo dove difficilmente qualcuno avrebbe visto giocare un difensore dei diritti Lgbt+. Ora, però, il posto di centrocampista del Liverpool è vacante e non ci sono molte alternative. O meglio, non ci sono grandi eredi di un giocatore che ha dato la sua vita per i reds.

Sul Guardian riprende la voce di mercato:

“Mentre Jordan Henderson si dirige in Arabia Saudita, dove probabilmente sarà raggiunto dall’apparente compagno appassionato di denaro Fabinho, il Liverpool ha bisogno di trovare alcuni rinforzi a centrocampo. L’ultimo, in una lunga serie, di potenziali bersagli per Jürgen Klopp è Marco Verratti del Paris Saint-Germain, a cui sarebbe permesso di lasciare i perenni campioni della Ligue 1 se arrivasse la giusta offerta”.

Il centrocampista italiano aveva già dimostrato il suo disinteresse a continuare in maglia parigina. Ora, il Liverpool ha bisogno di un giocato esperto e forte che possa ridare equilibrio rispetto alle rivali. Verratti, invece, ha bisogno di una squadra che gli dia spazio per tornare ai livelli del passato. Una trattativa che conquista tutti.

Oltre Verratti, tra gli obiettivi dei reds ci sarebbero altri giocatori. Il Daily Mail oggi ha parlato di un interesse del Liverpool per il centrocampista dell’Everton Adboulaye Doucouré.

