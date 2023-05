Napoli, già esaurite le maglie Face Game di Osimhen, Kvara e Di Lorenzo 

Il CorSport scrive che la t-shirt celebrativa è già sold out e che anche chi la vuole comprare su Amazon dovrà aspettare la fine di maggio

È boom di merchandising per lo scudetto del Napoli, sia quello ufficiale che quello che non lo è. Il Corriere dello Sport scrive che la maglia celebrativa del Napoli è già esaurita e che le maglie presentate al Maradona, le “Face Game”, con i volti di Osimhen, Kvara e Di Lorenzo sono al momento introvabili.

“E poi c’è il merchandising. Ufficiale e non. Tutti vogliono portarsi a casa qualcosa d’azzurro. I rivenditori ufficiali sono stati presi d’assalto, la T-shirt celebrativa è sold out e anche chi la vuole comprare su Amazon dovrà aspettare la fine di maggio o in alcuni casi il mese di giugno per riceverla. Le maglie presentate durante la festa al Maradona, le ‘Face Game’, stanno riscuotendo un certo successo, tanto che quelle di Osimhen, Kvaratskhelia e Di Lorenzo sono al momento esaurite”.

Poi ci sono le bancarelle, che stanno facendo affari d’oro in tutta Napoli e provincia. Si vende di tutto: dalla mascherina di Osimhen al cappello indossato da Kvara durante la festa scudetto, dalle vuvuzela alle bandiere passando per i fumogeni.

