Lazio-Torino, Rocchi boccia Ghersini: a fine stagione tornerà in Serie B (CorSport)

Il designatore degli arbitri ha giudicato insufficiente soprattutto la gestione tecnico-disciplinare della gara, con falli spesso non fischiati o invertiti

Al designatore degli arbitri, Gianluca Rocchi, non è piaciuta affatto la direzione di gara di Lazio-Torino ad opera di Ghersini. L’arbitro sarà fermato: la sua stagione finisce qui. Lo scrive Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport.

“La stagione di Davide Ghersini può dirsi presumibilmente conclusa sabato sera allo stadio Olimpico di Roma. Al di là degli episodi specifici, contestati dalla Lazio e non solo, la sua prestazione non è stata giudicata sufficiente dal designatore della Can, Gianluca Rocchi. Anzi, diciamo che si fa fatica a vederla, la sufficienza. Gestione tecnico-disciplinare assolutamente incomprensibile, aspetto questo preponderante rispetto ai singoli episodi, che pure sono stati analizzati e saranno analizzati dai vertici arbitrali. Difficile, molto difficile, che Ghersini possa rivedere la serie A. Possibile che prima della fine della stagione faccia qualche apparizione in B, che sembra essere – al netto dei dieci anni trascorsi fra le due categorie – la sua comfort zone di riferimento”.

Secondo quanto scrive il CorSport, Ghersini si è “reso conto già subito dopo la partita di aver sbagliato giornata, lo

avrebbe confidato alle persone che lo hanno sentito “a caldo”“.

Per i vertici arbitrali la sua partita è insufficiente.

“Quello che ha stupito maggiormente il designatore è stata la gestione tecnico-disciplinare della partita. Con falli spesso non fischiati o invertiti e con provvedimenti disciplinari comprensibili solo nella Ghersini-visione, visto che al di fuori di lui in pochi hanno capito qualcosa”.

