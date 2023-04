Inzaghi: «Juve? Avevo solo chiesto tempi celeri. Così è difficile per tutti, compresa la Juventus»

In conferenza stampa: «Lukaku è importantissimo per noi, lo abbiamo preso per farci vivere giornate così. Sta mettendo un impegno folle»

Dopo la vittoria sull’Empoli al Castellani, l’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Inzaghi ha parlato della doppietta di Lukaku che ha anche servito un assist per il terzo gol, firmato da Lautaro Martinez.

“Lukaku è importantissimo per noi, lo avevamo preso per farci vivere giornate così. Sta mettendo un impegno folle, oggi ha dato ottimi segnali. Deve continuare così a lavorare insieme agli altri attaccanti che mi danno l’opportunità di scegliere”

Oggi l’Inter ha fatto meglio delle ultime gare. Inzaghi:

“La partita è stata fatta bene subito, con predominio. Nel primo tempo abbiamo sbagliato alcuni palloni importanti e siamo stati lenti nella circolazione. Nel secondo tempo molto meglio”.

A Inzaghi è stato chiesto come vive la questione Juventus, che si è vista restituire i 15 punti di penalizzazione che le erano stati tolti.

“Io guardo la classifica attuale come in passato, la Juve è a 59 punti, se vince stasera va seconda. Avevo solo chiesto tempi celeri. Così è difficile per tutti, compresa la Juventus”.

