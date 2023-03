Torino-Napoli, probabili formazioni: Lozano torna titolare (Sky)

Il messicano prenderà il posto di Politano, per il resto confermato in blocco la formazione tipo. Il Torino perde per infortunio Miranchuk

Il Napoli alle 15 domani affronterà Torino all’Olimpico Grande Torino per la ventisettesima giornata. Pochi dubbi per Spalletti, secondo Sky, che ha però dichiarato in conferenza stampa «Può succedere che ci sia qualche titolare differente rispetto alla partita precedente». L’unica variazione che potrebbe essere è quella della presenza in campo di Lozano, ristabilitosi dopo l’infortunio, al posto di Politano, confermando in blocco la squadra tipo nonostante arrivi la sosta.

Napoli (4-3-3)

Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

All. Spalletti

Il Torino contro il Napoli dovrà fare a meno dell’uomo di maggior talento: Miranchuk. Il russo ha accusato un trauma elongativo del muscolo adduttore della coscia sinistra, quindi al suo posto giocherà il croato Vlasic. In difesa è ballottaggio tra Gravillon e DjiDji, ma il primo è favorito per partire dall’inizio.

Torino (3-4-2-1)

Milikovic-Savic; Gavillon, Shuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Ilic, Rodriguez; Vlasic, Radonjic; Sanabria.

All. Juric

ilnapolista © riproduzione riservata