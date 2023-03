Top 30 dei giocatori più preziosi della Seria A: Osimhen è primo, Kvara secondo

Secondo Transfermarkt ci sono 7 calciatori del Napoli in classifica. Il nigeriano vale 100 milioni, Kvara 85. Presenti anche Kim e tutto il centrocampo di Spalletti

Transfermarkt ha aggiornato “i prezzi” dei giocatori, vale a dire le quotazioni attuali, e fra i primi trenta giocatori più preziosi in serie A sono presenti diversi giocatori del Napoli. In pratica il podio è dominato dagli azzurri di Spalletti.

Al primo posto nella lista dei giocatori più preziosi c’è Osimhen. L’attaccante del Napoli con le sue prestazioni e i suoi 21 gol in campionato e 4 in Champions ha fatto schizzare il prezzo del suo cartellino a 100 milioni. Una variazione di 30 milioni in più rispetto a novembre 2022.

Al secondo posto non c’è, come atteso, Leao, che da primo giocatore più prezioso della Serie A passa ad essere il terzo. Il suo valore è diminuito di 5 milioni rispetto a novembre scorso. Adesso vale 80 milioni. C’è invece Khvicha Kvaratskhelia che in una sola stagione nella massima serie italiana ha conquistato tutta l’Europa (14 gol e 14 assist fra campionato e Champions). Oggi chi vorrebbe strapparlo a De Laurentiis dovrebbe partire da una quotazione di 85 milioni di euro. Da novembre il suo cartellino è lievitato di 25 milioni. I due del Napoli sono i re della Serie A, per il momento solo in termini economici.

La terza piazza di Leao viene condivisa da Lautaro, anche lui vale 80 milioni con una variazione di 5 milioni in più rispetto a novembre scorso.

Nella top 30 troviamo anche il muro sudcoreano Kim Min-Jae. Diversi commentatori lo hanno accostato a Baresi per movenze, scelte di tempo, interventi e importanza in squadra. Preso a 20 milioni dalla coppia De Laurentiis-Giuntoli, oggi vale 50 milioni. Rispetto a novembre 2022 il suo valore è cresciuto di 15 milioni.

E poi ancora, scendendo nelle posizioni, troviamo Zielinski (40 milioni di euro), Anguissa (40 milioni), il metronomo azzurro Lobotka (38 milioni) e Raspadori (35 milioni).

