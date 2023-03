Tonali non pensa al Napoli: «Champions? Manca ancora tanto, pensiamo a stasera»

A Milan Tv: «Sarà una gara difficile. La voglia di tornare a vincere è tanta». A fine primo tempo Udinese-Milan 2-1

Sandro Tonali parla ai microfoni di Milan Tv nel pre partita della sfida in trasferta contro l’Udinese. Il centrocampista del Milan non pensa ad altro che alla sfida contro i friulani dicendo che non è momento di pensare alle prossime partite. A fine primo tempo il Milan sta perdendo 2-1.

«Sarà una gara difficile… come sempre contro l’Udinese. Va messo in campo tutto quello che abbiamo, quello che abbiamo preparato. Dobbiamo essere concentrati al 100% per tutta la partita. La voglia di tornare a vincere è tanta e bisogna ricominciare da stasera. L’approccio sarà fondamentale. Noi sappiamo di avere le qualità per fare una partita da Milan. Manca ancora tanto tempo alla Champions… ogni partita è importante. Già stasera potremmo andare alla sosta più tranquilli con una vittoria».

La parole di Tonali sanno tanto di monito ai sui compagni, visto che i rossoneri non centrano la vittoria da tre partite.

