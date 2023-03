Spalletti a un tifoso: «La Champions? Calma, finora avete giocato con la Salernitana»

L’audio su Tik Tok: «Volevo evitare City e Bayern. Preferivo Benfica, Chelsea e…prendevo chi capitava…anche il Real Madrid»

Arriva da un tifoso l’audio che riproduce un breve dialogo di Spalletti con un tifoso sul sorteggio di Champions League. La voce sembrerebbe proprio quella dell’allenatore del Napoli che risponde a una domanda precisa del tifoso.

Nell’audio che sta circolando sui social si sente distintamente il tifoso chiedere una parere sul sorteggio dei quarti di Champions e dopo qualche secondo si sente la voce di Spalletti:

«Benfica, Chelsea e….prendevo chi capitava…anche il Real Madrid. Io non volevo assolutamente Bayern e City. Certo alla fine con loro due rimaste ho tirato un sospiro di sollievo quando è uscito il Milan perché si era messa malissimo…».

L’allenatore continua:

«Calma a dire che si è già vinto…finora avete giocato con la Salernitana».

Spalletti precisa che nonostante il sospiro di sollievo per non aver pescato le due big d’Europa, comunque bisogna rimanere concentrati e non sottovalutare il Milan.

Lo ha chiarito lui stesso dopo il sorteggio a Radio Kiss Kiss:

«Avrei preferito non incontrare le italiane, ho già sentito qualche voce in giro e solo gli incompetenti di calcio parlano di “buon sorteggio”, perché la Champions League è di casa al Milan, ha vinto la competizione sette volte, seconda solo al Real Madrid. Il loro direttore, Paolo Maldini, da solo ne ha vinte cinque. Nei giorni scorsi ho letto che il PSG ed altre squadre fanno fatica ad arrivare in fondo perché non hanno esperienza internazionale, se è vero quello che scrivete allora dobbiamo dire che il Milan è favorito in Champions League. Ha buttato fuori il Tottenham, non una squadra qualsiasi. Rimaniamo obiettivi. Ma quale parte facile del girone, chi lo dice? Bisogna essere equilibrati, non si fanno risultati a parole».

