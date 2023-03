Sorteggio Champions, alle 12 l’avversaria del Napoli ai quarti (Live)

A Nyon è tutto pronto per i sorteggi dei quarti di finale di Champions. Tre le squadre italiane, possibili i derby

Al via i sorteggi dei quarti di finale di Champions League che si disputeranno il martedì 11 e mercoledì 12 aprile. Ritorno martedì 18 e mercoledì 19. Le semifinali, invece, saranno giocate il 9 e il 10 di maggio, ritorno il 16 e il 17 maggio. Finale allo stadio Olimpico Ataturk Istanbul il 10 giugno.

Fra le qualificate ai quarti ci sono le tre italiane, Napoli, Milan e Inter, poi Real Madrid, Bayern Monaco, Benfica, Chelsea e Manchester City.

Non ci sono più teste di serie dopo gli ottavi di finale; quindi, le squadre della stessa federazione possono sfidarsi per l’accesso alle semifinali. Il rischio maggiore lo corrono le italiane con Napoli, Milan e Inter che potrebbero trovarsi contro. C’è curiosità per un eventuale derby di Milano anche in Champions

A tal proposito la Uefa ha chiarito:

“AC Milan e FC Internazionale Milano, che condividono entrambe lo stesso stadio per le partite casalinghe, non possono giocare la stessa sera, né in casa nelle 24 ore… se entrambe le squadre dovessero essere sorteggiate con la stessa sequenza (andata o ritorno in casa), il Milan, essendo campione nazionale, avrà la priorità, indipendentemente dagli avversari di una delle due squadre. Pertanto, la partita che coinvolge il Milan non sarà invertita”.

Di seguito i sorteggi:

Di seguito i record di Champions delle squadre che il Napoli potrebbe affrontare

Bayern Monaco: V8 P0 S0 GF21 GS2

Benfica: V6 P2 S0 GF25 GS8

Chelsea: V5 P1 S2 GF12 GS5

Inter: V4 P2 S2 GF11 GS7

Manchester City: V5 P3 S0 GF22 GS3

Milan: V4 P2 S2 GF13 GS7

Real Madrid: V5 P1 S1 GF20 GS7

