Retegui, una palla buona ha avuto e ha fatto gol

Positivo l’esordio in Nazionale dell’italo-argentino. È un centravanti anni Settanta e l’Italia di Mancini ne ha bisogno come il pane

Reteguei, promosso l’esordio in Nazionale. Ha segnato un gol, si è guadagnato un’espulsione.

Il centravanti last minute per un’ora sembra un pesce fuor d’acqua tra una spizzata e qualche incomprensione, poi però in area fa lo squalo, perché azzanna la prima palla davvero buona e segna con un diagonale potente e preciso. Grezzo, ma interessante. Bienvenido. 6,5 – Corriere della Sera

Il cinquantesimo oriundo della storia della Nazionale festeggia il debutto con un gol che fa ben sperare per il futuro. Nel finale propizia anche l’espulsione di Shaw. 7 – Libero

Quando sembra più el Tanque Denis che Batistuta (con rispetto, sia chiaro), si toglie di dosso ogni inibizione, va nello spazio lo conquista e sistema la rasoiata che sa di gioia. Segnare aiuta a vivere meglio e pare persino più leggero, dopo. 6,5 – Corriere dello Sport

Arriva e segna, sembra una favola ma il finale non è lieto. Fino al gol era il meno colpevole: non gli avevano dato una palla. È il centravanti anni Settanta e oggi serve da morire: perché non facciamo mai gol. 6,5 Gazzetta dello Sport

