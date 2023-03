Napoli, Di Lorenzo: “contro il Francoforte ne’ disordini ne’ liti”

L’appello contro la violenza nel video sui social: «domani possiamo fare la storia del Napoli se riusciremo per la prima volta a raggiungere i quarti di finale»

Alla vigilia della sfida di ritorno di Champions League tra Napoli e Eintracht Francoforte, il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo ha pubblicato un video sui social dove ha invitato i tifosi e la città tutta a non cadere nelle provocazioni e rendere la giornata di mercoledì solo festosa per pensare e parlare solo di campo. Il video girato dal capitano del Napoli è stato pubblicato sui canali ufficiali del club nelle ultime ore. L’obiettivo della squadra di Spalletti, dice Di Lorenzo, è quello di raggiungere per la prima volta nella storia del Napoli i quarti di finale. Di seguito le parole del capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, sulla sfida contro il Francoforte:

«Stiamo vivendo una stagione eccezionale e domani possiamo fare la storia del Napoli se riusciremo per la prima volta a raggiungere i quarti di finale. Dobbiamo tutti cercare di vivere una giornata che sia bella senza disordini o liti con chi arriverà in città. Non solo allo stadio ma per le strade nelle piazza ovunque. Come vostro capitano vi chiedo di non cadere in provocazioni. Cerchiamo di rendere la giornata di domani una giornata di festa. Non accettiamo alcuna provocazione. Tutti allo stadio con serenità e gioia».

📄 Il messaggio di Capitan Di Lorenzo a tutti i tifosi#NapoliEintracht #UCL pic.twitter.com/H4CcYi7f7u — Official SSC Napoli (@sscnapoli) March 14, 2023

