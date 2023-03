«Nagelsmann dava sui nervi ai giocatori del Bayern: prediche continue e attacchi a mezzo stampa»

La Süddeutsche parla di “graduale alienazione” per l’esonero del tecnico: “Alla fine non si capiva se fosse più un allenatore o un vip”

A un certo punto non si riusciva più a capire se Nagelsmann fosse un insegnante di calcio o una celebrità per le colonnine dei tabloid, scrive la Süddeutsche Zeitung. L’esonero del tecnico del Bayern Monaco a un punto dalla vetta in Bundesliga e ai quarti di Champions è un evento abbastanza traumatico: i bavaresi lo strapparono per più di 20 milioni di euro dal Lipsia meno di due anni fa. Ora hanno preso Thomas Tuchel. Cosa si è rotto lo racconta il quotidiano tedesco: lo spogliatoio, s’è rotto quello.

Secondo le fonti della SZ “l’esonero di Nagelsmann non è stata un’azione esagerata, o dettata dal panico prima della partita più importante contro il Borussia Dortmund. È frutto più di un graduale processo di alienazione, come in una relazione in cui ti riconcili ancora e ancora, ma alla fine prevalgono i dubbi. Del primo anno di Nagelsmann a Monaco – oltre ad adempiere al suo dovere e vincere il campionato – si ricordano due delusioni: la sconfitta in Champions League contro gli outsider del Villarreal e lo 0-5 contro il Mönchengladbach in Coppa di Germania”.

La stagione in corso è tra alti e bassi. Ma il Bayern aveva appena eliminato il Psg, una vittoria che tutti hanno intestato al tecnico. Poi però, subito dopo, hanno perso partita e primato in classifica a Leverkusen. Però nel frattempo Nagelsmann aveva perso i giocatori. Letteralmente “uno che dava sui nervi ai giocatori con le sue prediche”. Ulteriore aggravante, dicono: usava la Bild per attaccare i giocatori a mezzo stampa.

