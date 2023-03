L’anonimo giocatore della Premier condannato per stupro è stato accusato da una terza persona

Lo scrive The Athletic: una terza denuncia per stupro al giocatore della Premier accusato e condannato per lo stesso reato. È in libertà e la sua identità è ignota

The Athletic scrive di un’ulteriore interrogatorio al giocatore della Premier League accusato di stupro. Ci sarebbe una terza vittima che in questi giorni avrebbe denunciato il giocatore in questione.

“Un calciatore della Premier League accusato di stupro è stato ulteriormente interrogato dopo che una terza presunta vittima si è fatta avanti. Il giocatore, arrestato con l’accusa di stupro nel luglio 2022, non può essere nominato per motivi legali. Inizialmente è stato rilasciato su cauzione fino a una data all’inizio di ottobre. Da allora la sua cauzione è stata prorogata fino a una data nel luglio 2023“.

Il quotidiano scrive che il giocatore continua ad essere integrato nel gruppo squadra e a giocare in Premier League. Dalla polizia metropolitana è arrivata una dichiarazione che spiega l’iter del caso:

“È stato riferito che il presunto stupro è avvenuto nel giugno 2022. Il 4 luglio, un uomo è stato arrestato perché sospettato di stupro e preso in custodia.

Mentre era in custodia, è stato ulteriormente arrestato con l’accusa di due episodi di stupro che sarebbero stati commessi nell’aprile e nel giugno del 2021 contro un’altra donna di 20 anni.

Nel febbraio 2023, l’uomo è stato interrogato sotto cautela per un reato sessuale presumibilmente avvenuto a Barnet nel febbraio 2022. Si tratta di una terza vittima ed è stato denunciato alla polizia nel luglio 2022.

Nessuna ulteriore azione sarà intrapresa in relazione al presunto reato nel giugno 2021 perché la normativa in materia non era ancora entrata in vigore al momento in cui si dice che si sia verificato.

Questo è stato spiegato al denunciante che continua ad essere supportato dagli agenti“.

