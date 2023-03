“L’Inghilterra può stare tranquilla, ora l’Italia ha tutta la pressione addosso” (Telegraph)

La critica del media inglese: “La squadra di Mancini era vecchia, solo Retegui aveva meno di 26 anni”

Il Telegraph considera l’Inghilterra già con un piede ad Euro 2024 in seguito alla vittoria di ieri contro l’Italia per 1-2 allo stadio ‘Maradona’. Dopo 62 anni dall’ultima volta, l’Inghilterra vince in Italia con Southgate che ha ottenuto una delle vittorie più importanti da quando è alla guida dei 3 leoni:

“Era la prima volta che una squadra inglese vinceva in Italia in 62 anni, ai tempi in cui i gol erano segnati da Jimmy Greaves e Gerry Hitchens e gli italiani non erano ancora famosi per il calcio difensivo. Nella recente mini-saga con l’Italia di Roberto Mancini, in cui le fortune di entrambe le squadre sono salite e calate vertiginosamente, questo è stato il quarto incontro dalla finale di Euro 2020 di 21 mesi fa – e alla fine la squadra di Southgate ha avuto la meglio”.

Secondo il Telegraph oggi l’Italia ha tutta la pressione addosso mentre gli inglesi possono vivere le qualificazioni in maniera più serena nonostante manchino ancora diverse partite:

“La campagna di qualificazione a Euro 2024 è iniziata con una vittoria sui campioni in carica e, nonostante tutti gli avvertimenti, sembra che la tromba sia stata suonata per un nuovo inizio per Southgate. Roberto Mancini ha scelto un Italia con nove di quelli che hanno iniziato a Wembley nel luglio 2021 e ora la pressione è dalla sua parte”.

Southgate non la pensa cosi e, nel post partita, ha affermato che questa vittoria sarà importante solo se daranno seguito ai buoni risultati:

«Questo è un buon risultato solo se vinciamo a Wembley».

Piccolo appunto sull’Italia. Secondo la stampa inglese la squadra tricolore era vecchia, con il solo Retegui che aveva meno di 26 anni:

“La squadra di Mancini era vecchia. Non c’era Federico Chiesa, infortunato, e il teenager del Leeds United Wilfried Gnonto sarebbe entrato nella ripresa. Della squadra titolare solo Retegui, 23 anni, aveva meno di 26 anni. I due centrali di Mancini Francesco Acerbi e Rafael Toloi hanno rispettivamente 35 e 32 anni. Questi due giocatori non sono giganti della nazionale italiana dato che hanno 40 presenze totali”.

