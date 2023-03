La Nacion pone l’accetto sul balbettio di Retegui nel cantare l’inno italiano

La trasmissione della partita si concentra sui volti di ogni giocatore e l’immagine di Retegui ha attirato l’attenzione “con un piccolo balbettio, ha cantato brevemente l’inno”.

La Nacion fa il punto sull’esordio in Nazionale dell’attaccante Mateo Retegui, avvenuto contro l’Inghilterra allo stadio Diego Armando Maradona. La notizia della convocazione ha sorpreso tutti ma Mancini lo stava già osservando:

“Dopo aver detto sì all’Italia, Retegui ha giocato l’ultima partita con il Tigre contro l’Arsenal de Sarandí e subito, a fine partita, ha preso un volo per l’Italia dove ha incontrato i suoi nuovi compagni di squadra e questo giovedì è partito titolare contro la squadra inglese” .

Il quotidiano argentino fa notare cosa è accaduto quando ha provato a canticchiare l’inno di Mameli

“Quando è arrivato il momento di scendere in campo, l’ex giocatore del Boca e dell’Estudiantes de La Plata si è unito al resto dei suoi connazionali per cantare l’ inno nazionale italiano. Come di consueto in questi casi, la trasmissione della partita si concentra sui volti di ogni giocatore e l’immagine di Retegui ha attirato l’attenzione per il suo disagio nel cantare le strofe della canzone nazionale. Con un piccolo balbettio, ha cantato brevemente l’inno”.

Il nuovo attaccante dell’Italia è stato il capocannoniere del campionato argentino. I club europei iniziano già a farci più di un pensiero:

“Retegui è stato il capocannoniere della Prima Divisione nel 2022 e continua ancora a battere le reti nel calcio argentino. Il suo futuro è ancora incerto: dalla Serie A in Italia stanno guardando la sua evoluzione e forse, a partire da giugno, porterà i suoi gol nel Vecchio Continente”.

